Черкесск, 19 сентября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии было выявлено хищение бюджетных денежных средств при предоставлении субсидий на развитие своего дела. Под следствие попал 31-летний глава крестьянско-фермерского хозяйства, присвоивший более 6,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

С мая 2017 года по июль 2020 года он предоставлял в министерство сельского хозяйства республики фиктивные документы о ведении деятельности, связанной с разведением сельскохозяйственных животных. На основании подложных документов молодому фермеру предоставлялись субсидии. Всего было выявлено шесть эпизодов мошенничества.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.