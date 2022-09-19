Москва, 19 сентября 2022, 11:31 — REGNUM Сегодня, 19 сентября, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам IX Российско-армянского межрегионального форума, сообщается на сайте Кремля.
Президент РФ подчеркнул, значимой составляющей российско-армянских отношений традиционно является межрегиональная кооперация.
Как сообщает ИА REGNUM, в 2022 году Россия и Армения отмечают 30-летие установления дипломатических отношений и 25-летие подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
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