Москва, 19 сентября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Сегодня, 19 сентября, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам IX Российско-армянского межрегионального форума, сообщается на сайте Кремля.

Alexanyan Флаги Армении и России

Президент РФ подчеркнул, значимой составляющей российско-армянских отношений традиционно является межрегиональная кооперация.

«Важно, что за прошедшие годы Россией и Арменией накоплен большой опыт конструктивного сотрудничества на самых разных направлениях, а двусторонние связи выведены на высокий союзнический уровень.

Предложения форума послужат дальнейшему укреплению российско-армянского партнёрства, продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», — отметил Путин.

Как сообщает ИА REGNUM, в 2022 году Россия и Армения отмечают 30-летие установления дипломатических отношений и 25-летие подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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