Сеул, , 11:31 — REGNUM КНДР столкнётся с жёстким ответом в случае нарушения межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года. Об этом, как сообщает KBS, заявил представитель министерства обороны Южной Кореи Мун Хон Сик.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе брифинга южнокорейский военный подчеркнул важность взаимного выполнения договорённостей, нацеленных на налаживание доверительных отношений и смягчение военной напряжённости.

Начальник отдела внешних связей объединённого комитета начальников штабов страны Ким Чжун Нак отметил, что южнокорейские военные постоянно мониторят активность в Северной Корее.

Он также подчеркнул, что военнослужащие в Южной Корее готовы к любым изменениям ситуации.

Напомним, что в рамках межкорейского саммита, состоявшемся между главой КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в сентябре 2018 года, стороны договорились положить конец войне, которая разделяла две страны почти 65 лет, прекратить полёты и проведение военных учения вблизи границ, ликвидировать блокпосты в демилитаризованной зоне (ДМЗ).