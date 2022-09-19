Барнаул, , 11:30 — REGNUM УФСБ России по Алтайскому краю 19 сентября известило о пресечении незаконной деятельности бывшего генерального директора АО «Комбинат школьного питания — Глобус», в результате которой муниципальное учреждение лишилось 15,5 млн рублей. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Бывший руководитель барнаульского комбината школьного питания подозревается в совершении должностных преступлений ФСБ

Предварительно установлено, что в период с 2017 по 2022 гг. бывшее должностное лицо незаконно и необоснованно предоставил в безвозмездное пользование часть нежилого помещения, принадлежащего акционерному обществу, подконтрольным его родственникам коммерческим организациям. Заключённый при этом гражданско-правовой договор носил формальный характер и не охватывал всю занимаемую фирмами площадь — не менее 555 кв. м. Как следствие — арендные платежи за пользование помещениями взимались не в полном объёме.

Общая сумма неполученных денежных средств «Глобусом», 100% акций которого принадлежат комитету по управлению муниципальной собственностью г. Барнаула, составила около 11 млн рублей.

Кроме того, ресурсоснабжающим организациям со счетов Общества были перечислены средства в сумме не менее 4,5 млн рублей в качестве коммунальных платежей за занимаемые родственниками бывшего гендиректора помещения.

На основании переданных УФСБ России по Алтайскому краю материалов следственным отделом по Индустриальному району г. Барнаула СУ СК России по Алтайскому краю в отношении бывшего генерального директора возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства незаконной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на гнилые овощи и червяка в компоте, которых буквально за несколько дней до визита в Барнаул главы правительства России Михаила Мишустина (26 февраля 2021 года) запечатлели в обедах детей из гимназии №123, в АО «КШП-Глобус» не выявлено нарушений в ходе проверок.

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