Южно-Сахалинск, 19 сентября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. На Сахалине сотрудники областного УФСБ пресекли готовящийся террористический акт в здании одного из учебных учреждений, сообщило ИА «Сахалин и Курилы» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Rafael Mizrahi Бомба

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33-летний мужчина готовился взорвать образовательное учреждение в 2021 году. Во время подготовки теракта в Южно-Сахалинске его задержали силовики. В доме у злоумышленника нашли самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления бомбы.

Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным и приговорил к 7 годам и 5 месяцам лишения свободы и штрафу в 150 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бостонском университете Нортистерн взорвался один из пакетов, ранее доставленных на кампус, в результате чего пострадал один человек, написало 14 сентября UPI.