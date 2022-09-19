Новосибирск, 19 сентября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Новосибирске памятный знак, посвящённый 45-летию Победы в Великой Отечественной войне, после разгоревшегося скандала вернули на прежнее место. Об этом 19 сентября сообщил глава Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Сергей Канунников.

Novo-sibirsk.ru Новосибирск

Напомним, что ранее обеспокоенные новосибирцы сообщили, что застройщик демонтировал стелу возле торгового центра «Ройял Парк». Прокуратура провела проверку по данному факту. По её итогу мэру Новосибирска Анатолию Локтю было внесено представление. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение стелы, увековечивающей память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны». На что Локоть заявил, что речи о сносе не идёт и якобы для стелы, которая по его словам, была уже в плохом состоянии, после реставрации подыщут новое место.

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«Памятный знак, посвящённый 45-летию Победы в Великой Отечественной войне, по обращению администрации Центрального округа застройщик вернул на прежнее место. Изменение местонахождения памятного знака — даже на время работ по его реконструкции — вызвало большие споры. Нам пришлось прервать работу по восстановлению, и вернуть всё на исходную позицию. Считаем, что сейчас важнее всего снять разногласия, а не нагнетать ситуацию, — прокомментировал Канунников. — Сейчас ведётся монтаж памятного знака. Основной баннер, пострадавший от вандалов, будет приведён в порядок. Дальше будем обсуждать с Советом ветеранов Заельцовского района — как проводить реконструкцию, в какие сроки, что делать с элементами, утратившими первоначальный вид».

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»), говоря о происходящем вокруг памятной стелы в Новосибирске резонансе, отметил, что «чиновники продолжают упорствовать в своём вранье».

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