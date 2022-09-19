Отопительный сезон проверит на прочность меры ЕС по борьбе с кризисом
Брюссель, 19 сентября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Европейские фьючерсы на природный газ упали до самого низкого уровня почти за два месяца, так как страны усиливают борьбу по преодолению энергетического кризиса перед началом отопительного сезона, сообщает Bloomberg.
В понедельник 19 сентября базовые цены упали на 8,3%. Германия, Великобритания и другие страны планируют потратить огромные средства на то, чтобы ослабить зависимость от российского импорта, поддержать местные энергетические компании и ограничить цены, чтобы облегчить бремя для предприятий и домохозяйств.
План Европейской комиссии по борьбе с кризисом включает в себя привлечение 140 миллиардов евро из доходов энергетических компаний, а также обязательное ограничение пикового спроса на электроэнергию и увеличение ликвидности.
Принятое 16 сентября решение Германии о взятии под контроль немецких активов «Роснефти» рассматривается как первый шаг в реорганизации, в результате которой в руках Берлина может оказаться значительная часть энергетического сектора. Правительство также ведет переговоры о национализации крупнейших импортеров газа в Германии, включая Uniper и VNG.
Британское правительство разрабатывает план, который может вдвое снизить тарифы на электроэнергию для многих предприятий. Франция планирует ограничить рост цен на электроэнергию для домохозяйств на уровне 15% с 2023 года, что, по словам министра финансов Брюно Ле Мэра, обойдется правительству в 16 миллиардов евро в 2023 году.
Эффективность всех этих мер будет проверяться по мере наступления отопительного сезона. По данным Gas Infrastructure Europe, хранилища газа в Европе заполнены примерно на 86%, что немного выше среднего пятилетнего уровня, а в Германии — на 90%.
Несмотря на снижение в последние недели, цены на газ по-прежнему более чем в семь раз превышают средние показатели для этого времени года, ускоряя инфляцию и ставя экономику на грань рецессии. Ожидается, что спрос будет расти в преддверии начала отопительного сезона 1 октября.