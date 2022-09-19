Брюссель, 19 сентября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Европейские фьючерсы на природный газ упали до самого низкого уровня почти за два месяца, так как страны усиливают борьбу по преодолению энергетического кризиса перед началом отопительного сезона, сообщает Bloomberg.

Government.ru Транспортировка газа

В понедельник 19 сентября базовые цены упали на 8,3%. Германия, Великобритания и другие страны планируют потратить огромные средства на то, чтобы ослабить зависимость от российского импорта, поддержать местные энергетические компании и ограничить цены, чтобы облегчить бремя для предприятий и домохозяйств.

План Европейской комиссии по борьбе с кризисом включает в себя привлечение 140 миллиардов евро из доходов энергетических компаний, а также обязательное ограничение пикового спроса на электроэнергию и увеличение ликвидности.

Принятое 16 сентября решение Германии о взятии под контроль немецких активов «Роснефти» рассматривается как первый шаг в реорганизации, в результате которой в руках Берлина может оказаться значительная часть энергетического сектора. Правительство также ведет переговоры о национализации крупнейших импортеров газа в Германии, включая Uniper и VNG.

Британское правительство разрабатывает план, который может вдвое снизить тарифы на электроэнергию для многих предприятий. Франция планирует ограничить рост цен на электроэнергию для домохозяйств на уровне 15% с 2023 года, что, по словам министра финансов Брюно Ле Мэра, обойдется правительству в 16 миллиардов евро в 2023 году.

Эффективность всех этих мер будет проверяться по мере наступления отопительного сезона. По данным Gas Infrastructure Europe, хранилища газа в Европе заполнены примерно на 86%, что немного выше среднего пятилетнего уровня, а в Германии — на 90%.

Несмотря на снижение в последние недели, цены на газ по-прежнему более чем в семь раз превышают средние показатели для этого времени года, ускоряя инфляцию и ставя экономику на грань рецессии. Ожидается, что спрос будет расти в преддверии начала отопительного сезона 1 октября.