Калуга, 19 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Калужской области объекты первой очереди на 99,5% подключены к теплоносителю, сообщает 19 сентября корреспондент ИА REGNUM по данным регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Подача тепла в детские и лечебные учреждения области начата с 12 сентября. Наиболее организованно отопительный период начат в Барятинском, Жиздринском, Жуковском, Мосальском, Сухиничском, Тарусском и Юхновском районах. На сегодняшний день тепло подается практически во все лечебные учреждения и социально значимые объекты региона. В частности, отапливаются 314 школ из 320, а также 278 детских садов из 280. В 21 муниципальном районе и Обнинске с 15 сентября тепло подается во все объекты первой очереди.

«Что касается районов, где отопление еще не подключили: в штатном режиме нужно все объекты подключить, и начать подавать тепло в дома. Этот процесс не бывает мгновенным, поэтому не теряйте времени», — отметил губернатор области Владислав Шапша.