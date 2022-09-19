Таллин, 19 сентября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В воскресенье, 18 сентября, в Ида-Вирумаа (северо-восточный уезд Эстонии) прошли совместные учения силовых учреждений страны «Стена» по действиям в случае, если государственная граница подвергается организованному нападению мигрантов. Об этом сообщил портал новостей гостелерадио Эстонии.

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По сценарию учений, некое «враждебно настроенное соседнее государство» в течение недели намеренно направляет несколько тысяч человек для нелегального пересечения восточной границы.

Организатор учений от Департамента полиции и погранохраны Ээрик Пургель сообщил, что преимуществом совместных учений стала отработка новых навыков: «Мы отрабатываем элементы, которые раньше не практиковались. Например, в центрах по приему беженцев мы отрабатывали проведение судебного процесса. Раньше мы не могли привлекать судей. В этот раз они пошли нам навстречу и мы смогли отработать всю процедуру от начала до конца».

По сценарию учений, помимо «отражения атаки нелегалов» их участники занимались выявлением «предателей» в своей среде. «За внутреннюю безопасность у нас отвечает Департамент полиции безопасности (КаПо). Они отслеживают эти угрозы и всячески информируют нас. И мы вместе тренируемся, чтобы быть готовыми противостоять этим угрозам», — отметил Пургель.

Всего в учениях «Стена» было задействовано 700 человек из силовых структур страны.