Москва, , 11:26 — REGNUM Россия готова обсуждать с США обмен осуждённых американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Об этом 19 сентября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она прокомментировала в телеграм-канале информацию CNN, в котором родственники осужденных в России американцев не смогли получить от Белого дома внятных объяснений по обмену заключёнными.

«Дело в том, что вместо выполнения своих прямых служебных обязанностей — поддержания контактов с дипломатами страны пребывания — посольство США в Москве занимается каким-то медиа-безумием. Они в промышленных масштабах клепают видеоролики про российское руководство и политиков, публикуют «весёлые картинки», а в перерывах изучают московские улицы после ударного «отдыха», — прокомментировала Захарова.

Она напомнила, что Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам по судьбе граждан США, осуждённых в России за совершение преступлений. И если у американского посольства в России «найдётся минутка свободного времени», то его сотрудники расскажут об этом президенту Джо Байдену, а тот — родственникам отбывающих наказание.