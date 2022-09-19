Москва, 19 сентября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Поддержка малого бизнеса и самозанятых на селе будет продолжена российским правительством. Об этом 19 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Впервые льготный кредит по ставке до 5% станет доступен и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство — причём не только на короткие сроки, но и для инвестиционных целей», — заявил Мишустин.

«Для этого мы включили в число заёмщиков владельцев личных подсобных хозяйств, которые своевременно платят налог на профессиональный доход. Таким образом, самозанятые люди, живущие на селе, смогут не только обеспечивать продуктами питания себя и своих близких, но и расширить своё дело по производству или переработке сельхозпродукции», — указал он.

По его словам, эти меры нужны для дальнейшего эффективного решения задачи продовольственной безопасности.