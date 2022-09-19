Нью-Йорк, США, , 11:25 — REGNUM Перенос штаб-квартиры Организации объединённых наций из Соединённых Штатов не считает реалистичным Генсек ООН Антониу Гутерреш. Он заявил об этом 19 сентября в интервью РИА Новости.

Антониу Гутерреш Palácio do Planalto

«Я не думаю, что это реалистично», — сказал Гутерреш в ответ на вопрос о том, не опасается ли он того, что страны мира будут активнее выступать за перевод штаб-квартиры из США.

При этом Генсек ООН подчеркнул, что настаивает, что принимающая страна обязана предоставлять доступ делегациям всех других государств для их прибытия в ООН и работы в рамках организации.

«Эта наша позиция предельно четкая, и я упорно боролся за выдачу виз членам российских делегаций», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что многим членам российской делегации всё ещё не выданы американские визы для участия в нынешней сессии Генассамблеи ООН.