Екатеринбург, , 11:32 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках официального вступления в должность выступил с традиционной речью, сообщили журналистам в свердловском департаменте инфопмполитики.

Евгений Куйвашев Kremlin.ru

Куйвашев поблагодарил уральцев за оказанное и доверие и отметил, что учтёт не только «все наказы избирателе», но и конструктивные предложения его оппонентов по выборам.

По словам губернатора в регионе продолжится реализация крупных проектов, среди которых «Сухой порт» и «Кампус».

«У нас большие, амбициозные планы п развитию промышленности и сельского хозяйства, улучшению работы здравоохранения, реализации жилищных программ. Повышению благосостояния граждан. Все эти проекты, планы и программы будут реализованы.», — подвёл итог Куйвашев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евгений Куйвашев 19 сентября официально вступил в должность губернатора Свердловской области.

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