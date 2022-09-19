Екатеринбург, 19 сентября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в рамках официального вступления в должность выступил с традиционной речью, сообщили журналистам в свердловском департаменте инфопмполитики.

Kremlin.ru Евгений Куйвашев

Куйвашев поблагодарил уральцев за оказанное и доверие и отметил, что учтёт не только «все наказы избирателе», но и конструктивные предложения его оппонентов по выборам.

По словам губернатора в регионе продолжится реализация крупных проектов, среди которых «Сухой порт» и «Кампус».

«У нас большие, амбициозные планы п развитию промышленности и сельского хозяйства, улучшению работы здравоохранения, реализации жилищных программ. Повышению благосостояния граждан. Все эти проекты, планы и программы будут реализованы.», — подвёл итог Куйвашев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евгений Куйвашев 19 сентября официально вступил в должность губернатора Свердловской области.