Москва, , 11:24 — REGNUM Летом 2022 года Москву посетили 6,2 млн путешественников. Об этом 19 сентября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

По сравнению с летом предыдущего года число туристов, посетивших город выросло на 1 млн человек, или примерно на 20%. В общей сложности гости столицы потратили в магазинах, ресторанах, отелях, музеях, театрах почти 252 млрд рублей. За счет этого городской бюджет пополнился на 35,5 млрд рублей в виде налогов.

«Летом в Москве побывали 6,2 млн туристов. Причем 90% из них — наши соотечественники. Внутренний турпоток достиг 5,6 млн человек», — сказала Сергунина.

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