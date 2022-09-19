Москва, , 11:22 — REGNUM Правительство РФ выделит почти 1,6 млрд рублей на развитие жилой, транспортной и социальной инфраструктуры Дальнего Востока, сказал премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 19 сентября.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

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По поручению президента РФ Владимира Путина правительство продолжает работать над повышением качества жизни в центрах экономического роста дальневосточных регионов. Для этого в 2022 году на развитие семи субъектов дополнительно выделят около 1,3 млрд рублей.

Средства направят на строительство жилых домов, строительство креативного кластера для IT-специалистов, строительство школы — детского сада, благоустройство городского центра Петропавловска-Камчатского, приобретение десятков автобусов и троллейбусов, возведение нового центра досуга в пострадавшем от лесных пожаров якутском селе Бясь-Кюель.

В 2023 году на эти цели будет предусмотрено ещё порядка 300 млн рублей.

Кроме того, Камчатка получит дополнительное финансирование на подготовку площадки для проведения ежегодного Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

Как сообщало ИА REGNUM, поддержка агропромышленного комплекса в России оправдала себя и будет продолжена, заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.