Куала-Лумпур, 19 сентября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Король Малайзии отправился в Лондон, чтобы присутствовать на заключительной похоронной процессии королевы Елизаветы II, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

Заключительная церемония почтения памяти королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября, состоится 18 сентября, а государственная церемония похорон состоится 19 сентября 2022 года в Вестминстерском дворце.

Последняя встреча короля Малайзии с королевой Елизаветой II состоялась во время визита вежливости в Букингемском дворце 13 декабря 2019 года.

Король Малайзии поддерживает хорошие отношения с королем Карлом III, и, согласно заявлению, их дружба существует уже более четырех десятилетий. Они вместе играли в конное поло, начиная с подросткового возраста, на международных турнирах различного уровня.

Трехдневный государственный визит в Сингапур, ранее запланированный на 19 сентября 2022 года, был перенесен на дату, которая будет объявлена позже.