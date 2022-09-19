Мурманск, , 11:22 — REGNUM В Мурманскую областную станцию переливания крови поступила новая техника, благодаря которой будет увеличен объем заготовок донорских компонентов, сообщает региональный минздрав.

Кровь

«Два аппарата для донорского афереза — автоматизированного разделения компонентов крови — закуплены взамен устаревшего оборудования 2009 года выпуска, — сообщили в ведомстве. — Новое оборудование позволяет сократить продолжительность процедуры на 30-40%, а также позволит заготавливать на 25% больше тромбоцитов от каждой донации, снизит риски неблагоприятных трансфузионных реакций у пациентов».

По данным минздрава, в 2022 году областной станции переливания крови на приобретение 29 единиц медицинского оборудования из бюджета региона выделено более 65 миллионов рублей.

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