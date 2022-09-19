Москва, , 11:22 — REGNUM Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами по осужденным в РФ амеркианским гражданам Бриттни Грайнер и Полу Уилану, но вместо общения посольство США занято соцсетями. Об этом 19 сентября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы много раз заявляли, что готовы к переговорам по решению судьбы осуждённых граждан США в России и России в США», — написала она в телеграм-канале.

Однако вместо выполнения своих прямых служебных обязанностей — поддержания контактов с дипломатами страны пребывания — посольство США в Москве занимается «каким-то медиа-безумием», добавила Захарова.

«Они в промышленных масштабах клепают видеоролики про российское руководство и политиков, публикуют «весёлые картинки», а в перерывах изучают московские улицы после ударного «отдыха», — заключила дипломат.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что пришедшие на встречу с президентом США Джо Байденом родственники осуждённых в России американцев не смогли получить от Белого дома внятных объяснений.

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