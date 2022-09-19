Захарова: США не хотят общаться с Россией по обмену Грайнер и Уилана
Москва, 19 сентября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами по осужденным в РФ амеркианским гражданам Бриттни Грайнер и Полу Уилану, но вместо общения посольство США занято соцсетями. Об этом 19 сентября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Однако вместо выполнения своих прямых служебных обязанностей — поддержания контактов с дипломатами страны пребывания — посольство США в Москве занимается «каким-то медиа-безумием», добавила Захарова.
Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что пришедшие на встречу с президентом США Джо Байденом родственники осуждённых в России американцев не смогли получить от Белого дома внятных объяснений.
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