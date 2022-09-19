Москва, 19 сентября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами по осужденным в РФ амеркианским гражданам Бриттни Грайнер и Полу Уилану, но вместо общения посольство США занято соцсетями. Об этом 19 сентября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Мы много раз заявляли, что готовы к переговорам по решению судьбы осуждённых граждан США в России и России в США», — написала она в телеграм-канале.

Однако вместо выполнения своих прямых служебных обязанностей — поддержания контактов с дипломатами страны пребывания — посольство США в Москве занимается «каким-то медиа-безумием», добавила Захарова.

«Они в промышленных масштабах клепают видеоролики про российское руководство и политиков, публикуют «весёлые картинки», а в перерывах изучают московские улицы после ударного «отдыха», — заключила дипломат.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что пришедшие на встречу с президентом США Джо Байденом родственники осуждённых в России американцев не смогли получить от Белого дома внятных объяснений.

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