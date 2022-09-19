Москва, 19 сентября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В России будет расширен стимул для увеличения объёмов поставок свежих овощей и фруктов. Об этом 19 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Мы также увеличиваем сроки пролонгации ранее выданных льготных инвестиционных кредитов на строительство новых тепличных комплексов с 12 до 15 лет. Такая помощь востребована во многих регионах», — заявил Мишустин.

«Говорили о её необходимости во время недавних рабочих поездок на Дальний Восток и в Подмосковье, в том числе в связи с нарушением цепочек поставок необходимой техники и оборудования из-за рубежа. Рассчитываем, что этот шаг снизит риски для инвесторов, занятых в таких проектах, и позволит по всей стране увеличить объёмы поставок свежих овощей и фруктов на внутренний рынок круглый год», — подчеркнул он.