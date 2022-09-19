Москва, , 11:31 — REGNUM Советский космонавт Валерий Поляков, совершивший самый длительный орбитальный полёт, скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает 19 сентября пресс-служба Роскосмоса.

В госкорпорации напомнили, что рекорд Полякова был установлен на станции «Мир». Он провёл в космосе 437 суток — с 8 января 1994 года по 22 марта 1995 года. Этот рекорд не побит до сих пор.

«Его исследования помогли доказать, что человеческий организм готов к полётам не только на околоземную орбиту, но и в дальний космос. Выражаем глубокие соболезнования родственникам и близким Валерия Владимировича», — отметили в Роскосмосе.

Валерий Поляков дважды летал в космос. Его первый полёт продлился 240 суток — с 29 августа 1988 года по 27 апреля 1989 года.

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