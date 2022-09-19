Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Режиссёр мультсериала «Первобытный» Генндий Тартаковский рассказал о будущем проекта. Его слова приводит издание Entertainment Weekly.

Цитата из мультсериала «Первобытный»

«Потом начнём разработку третьего сезона. У меня есть идея, которая меня очень взволновала; идея, которая позволит поднять на вершину. После пяти сезонов «Самурая Джека», двух сезонов «Первобытного», всех «Клонических войн», которые мы сняли, я сделал огромное количество боев и экшена», — заявил Тартаковский. В то же время постановщик не стал раскрывать сроки производства третьего сезона.

Напомним, «Первобытный» рассказывает о приключениях первобытного человека по имени Спир и самки тираннозавра по кличке Фанг. Второй сезон мультсериала завершился 15 сентября 2022 года.

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