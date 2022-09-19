Суэц, Египет, , 11:21 — REGNUM Египетская государственная администрация Суэцкого канала ожидает роста доходов от обслуживания и провода судов в 2023 году. Как заявил в интервью CNBC Arabiya глава администрации Усама Рабие, это связано с планами администрации увеличить существенно плату за проход судов по каналу.

Суэцкий канал Suezcanal.gov.eg

По словам Рабие, в течение 2023 года транзитные сборы для сухогрузов и круизных судов вырастут на 10%, а я для других типов судов — на 15%.

По оценке чиновника, данный шаг позволит увеличить доходы администрации на $700 млн по итогам следующего года.

Ранее сообщалось о том, что доходы администрации Суэцкого канала выросли до $7 млрд в 2021—2022 финансовом году.