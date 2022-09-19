Луганск, 19 сентября 2022, 11:19 — REGNUM Депутат Госдумы РФ от Чечни Адам Делимханов («Единая Россия») поблагодарил бойцов отряда «Ахмат» за оперативность при выполнении задач спецоперации в Луганской Народной Республике. В ходе встречи с командиром подразделения Апты Алаудиновым и его заместителем Ахмедом Сайдархановым он отметил грамотное взаимодействие с союзными войсками. Об этом 19 сентября сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни еще раз отметил, что победа в противостоянии с киевским режимом, который «отправляет своих солдат на убой в угоду псевдодемократии», будет за нами.