Луганск, 19 сентября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ от Чечни Адам Делимханов («Единая Россия») поблагодарил бойцов отряда «Ахмат» за оперативность при выполнении задач спецоперации в Луганской Народной Республике. В ходе встречи с командиром подразделения Апты Алаудиновым и его заместителем Ахмедом Сайдархановым он отметил грамотное взаимодействие с союзными войсками. Об этом 19 сентября сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Пресс-служба Главы Чеченской Республики Дислокация батальона «Запад-Ахмат»

«Депутат Государственной думы Адам Делимханов на данный момент находится в зоне проведения специальной военной операции. Он пристально следит за успехами наших бойцов, а также принимает непосредственное участие в составлении плана действий. <…> Он поблагодарил бойцов и командование за оперативное выполнение поставленных задач в Луганском направлении и грамотное взаимодействие с другими подразделениями на линии фронта», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни еще раз отметил, что победа в противостоянии с киевским режимом, который «отправляет своих солдат на убой в угоду псевдодемократии», будет за нами.