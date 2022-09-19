Кострома, , 12:23 — REGNUM Максим Аверкиев (ЛДПР), одержавший победу на выборах главы Шекшемского сельского поселения Шарьинского района Костромской области, отказался руководить им. Об этом он сообщил на личной странице в социальной сети.

Максим Аверкиев Пресс-служба Костромского отделения ЛДПР

«Я принял решение отказаться от полномочий главы сельского поселения, по нескольким причинам. Прошу принять моё решение верным. Избирателям хочу сказать спасибо, за то что не побоялись и отдали голос за меня. Но увы решение я принял», — написал победитель (орфография и пунктуация автора сохранены).

Объяснять причины отказа от должности ИА REGNUM молодой человек отказался. Официальных комментариев на этот счёт не предоставила и партия.

Выборы главы Шекшемского сельского поселения проходили в Единый день голосования. Оппонентом 21-летнего Аверкиева была действующая глава муниципального образования от «Единой России» Валентина Сергачёва. Всего в сельском поселении насчитывается 1100 людей, имеющих право голосовать. Явка составила почти 37%. Симпатии Аверкиеву отдали 51,72% местных жителей. Костромское интернет-СМИ «Kostroma. Today» назвало молодого человека «смельчаком, подвинувшим Единую Россию».

«Постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы люди не разочаровались в своем выборе, а их жизнь стала комфортнее», — радовался выигрышу костромич.

Одновременно с выборами главы Аверкиев участвовал в выборах Совета депутатов Шекшемского сельского поселения. Именно депутатский мандат и возьмет победитель выборов. Новые выборы главы сельского поселения пройдут в ЕДГ 2023 года.

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