Костромской «смельчак, подвинувший» единоросса, отказался от мандата
Кострома, 19 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Максим Аверкиев (ЛДПР), одержавший победу на выборах главы Шекшемского сельского поселения Шарьинского района Костромской области, отказался руководить им. Об этом он сообщил на личной странице в социальной сети.
Объяснять причины отказа от должности ИА REGNUM молодой человек отказался. Официальных комментариев на этот счёт не предоставила и партия.
Выборы главы Шекшемского сельского поселения проходили в Единый день голосования. Оппонентом 21-летнего Аверкиева была действующая глава муниципального образования от «Единой России» Валентина Сергачёва. Всего в сельском поселении насчитывается 1100 людей, имеющих право голосовать. Явка составила почти 37%. Симпатии Аверкиеву отдали 51,72% местных жителей. Костромское интернет-СМИ «Kostroma. Today» назвало молодого человека «смельчаком, подвинувшим Единую Россию».
Одновременно с выборами главы Аверкиев участвовал в выборах Совета депутатов Шекшемского сельского поселения. Именно депутатский мандат и возьмет победитель выборов. Новые выборы главы сельского поселения пройдут в ЕДГ 2023 года.