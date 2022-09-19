Кострома, 19 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Максим Аверкиев (ЛДПР), одержавший победу на выборах главы Шекшемского сельского поселения Шарьинского района Костромской области, отказался руководить им. Об этом он сообщил на личной странице в социальной сети.

Пресс-служба Костромского отделения ЛДПР Максим Аверкиев

«Я принял решение отказаться от полномочий главы сельского поселения, по нескольким причинам. Прошу принять моё решение верным. Избирателям хочу сказать спасибо, за то что не побоялись и отдали голос за меня. Но увы решение я принял», — написал победитель (орфография и пунктуация автора сохранены).

Объяснять причины отказа от должности ИА REGNUM молодой человек отказался. Официальных комментариев на этот счёт не предоставила и партия.

Выборы главы Шекшемского сельского поселения проходили в Единый день голосования. Оппонентом 21-летнего Аверкиева была действующая глава муниципального образования от «Единой России» Валентина Сергачёва. Всего в сельском поселении насчитывается 1100 людей, имеющих право голосовать. Явка составила почти 37%. Симпатии Аверкиеву отдали 51,72% местных жителей. Костромское интернет-СМИ «Kostroma. Today» назвало молодого человека «смельчаком, подвинувшим Единую Россию».

«Постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы люди не разочаровались в своем выборе, а их жизнь стала комфортнее», — радовался выигрышу костромич.

Одновременно с выборами главы Аверкиев участвовал в выборах Совета депутатов Шекшемского сельского поселения. Именно депутатский мандат и возьмет победитель выборов. Новые выборы главы сельского поселения пройдут в ЕДГ 2023 года.