Штат Миссури, США, , 11:19 — REGNUM Рэпера Post Malone (Остин Ричард Пост) госпитализировали после падения на его концерте в Миссури (США). Об этом 19 сентября сообщает Billboard.

Post Malone Tore Sætre

Артист случайно провалился в люк, который находился на краю сцены, из-за чего ему пришлось приостановить выступление на четверть часа. Позже Post Malone вернулся к команде и продолжил концерт, держась за бок и испытывая боль. После мероприятия рэпер отправился в больницу — врачи не обнаружили у него серьёзных травм.

Ранее Post Malone представил клип на песню I Like You, вошедшей в его недавний альбом Twelve Carat Toothache. В записи композиции и ролика приняла участие Doja Cat (Амала Ратна Зандиле Дламини).

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