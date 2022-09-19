Новосибирск, 19 сентября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Новосибирскую область прибыли участники второй «Университетской смены» из Луганской народной республики. Они проведут десять дней в центре «Берёзка», сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирская область

«40 ребят из ЛНР прибыли в Новосибирск, — уточнили в областной администрации. — С июля текущего года Новосибирская область приняла порядка 500 подростков из ЛНР и ДНР, а также [территории бывш. УССР] на оздоровление».

Отметим, что в рамках федерального проекта «Университетские профильные смены» реализуется при поддержке Минпросвещения и Минобрнауки России, для детей и подростков из ЛНР и ДНР проходят образовательные смены на базе ведущих университетов России.