Москва, , 11:18 — REGNUM Норвегия, крупный производитель и поставщик энергии, имеет хорошие возможности для облегчения энергетического кризиса в Европе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября заявила доцент финансового университета при правительстве РФ Ирина Шакер. Так она прокомментировала критику в адрес Норвегии, которая прозвучала в некоторых европейских СМИ, смысл которой сводится к тому, что Норвегия использует энергетический кризис для «неприличного» и «незаслуженного» обогащения.

Энергетика Администрация Липецкой области

«Норвегия, крупный производитель и поставщик энергии, имеет хорошие возможности для облегчения энергетического кризиса в Европе. В 2021 году Норвегия произвела рекордные 115 млрд кубометров газа. До начала весны 2022 года Норвегия покрывала от 20% до 25% газовых потребностей ЕС и Великобритании. Для сравнения, Россия обеспечивала от 45% до 50%, — сказала Шакер. — Ожидается, что в 2022 году Норвегия увеличит экспорт примерно на 8%. А согласно прогнозам рынка Nordea, доходы страны от нефти и газа могут достичь 1,9 трлн крон к 2023 году».

В связи с этим она обратила внимание на то, что в течение всего лета 2022 года морские платформы Норвегии работали на полную мощность, пытаясь компенсировать часть газового дефицита.

«Но даже при максимальной добыче Норвегия не сможет обеспечить ЕС всей необходимой ему энергией, — констатировала эксперт. — Причины называют разные. Во-первых, энергетический кризис в самой Норвегии из-за рекордного падения уровня воды в норвежских водоемах. По данным Норвежского управления водных ресурсов и энергетики (NVE), на прошлой неделе водохранилища Норвегии были заполнены всего на 68,5%, что на 12% ниже среднего показателя после двух лет с низким уровнем осадков. В результате ограничены поставки электроэнергии в Европу до тех пор, пока уровень воды не поднимется, вплоть до середины — конца сентября 2022 года. Во-вторых, усугубляющийся энергетический кризис на юге страны. Правительство ожидает, что стране придется самой импортировать электроэнергию».

В третьих, как отметила Шакер, инвестиционные компании не хотят вкладывать средства в строительство новых энергетических компаний на юге в виду низких цен реализации в северных регионах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Норвегия в равной степени страдает от высоких темпов инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители, как и экономики других европейских стран.

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