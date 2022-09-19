Уфа, , 11:18 — REGNUM Ночной велопробег «Ночь 1000 велосипедистов» состоится в Уфе. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба министерства спорта Башкирии.

Велопробег Cap.ru

Сообщается, что мероприятие пройдет 23 сентября в Черниковке. Старт будет объявлен в 21:00 часов на площади перед ДК «Моторостроитель».

Отмечается, что кроме пробега длиной в семь километров на старте посетителей будут ждать интерактивные площадки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что некоммерческим организациям в Башкирии выделено 50 млн рублей на проведение физкультурно-массовых мероприятий в регионе.

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