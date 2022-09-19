Курск, 19 сентября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Праздник День варенья, который планировалось отметить 24 сентября в курском Красниково, отменён. О решении 19 сентября в телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

«Друзья, вместе с коллегами принял решение отменить День варенья, запланированный на 24 сентября в Красниково. Всё варенье, мёд, пряники и прочие сладости, которыми планировалось угощать на празднике, отправим нашим военным», — написал Старовойт.

Глава региона подчеркнул, что Курская область оказывает постоянную поддержку военнослужащим. Так, регион приобретает и отправляет военным квадрокоптеры, тепловизоры, приборы наблюдения.

«Конечно, нельзя сворачивать все культурные или спортивные мероприятия, но на первом плане у нас должна быть Победа и все силы бросим для ее достижения. Слава нашим защитникам, вместе победим!» — добавил глава Курской области.

Как сообщало ИА REGNUM, власти ряда российских регионов за последнее время приняли решение об отмене праздничных мероприятий, приуроченных к юбилеям и прочим датам В том числе были приняты решения об отмене фейерверков.