Серышевский район, Амурская область, 19 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Серышевском районе Амурской области скончался 58-летний мужчина, работавший в карьере, где добывают песок. Мужчина погиб под обвалом во время управления фронтальным погрузчиком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Андрей Выползов ИА REGNUM Бесконтрольная добыча песка

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Добыча песка была организована индивидуальным предпринимателем. Надзорное ведомство проводит проверку по факту инцидента. Прокуратура намерена выяснить, соблюдалось ли при осуществлении работ законодательство об охране труда.

«На контроле прокуратуры города — доследственная проверка, организованная по факту происшествия», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оймяконском районе Якутии в начале августа получили травмы два проходчика шахты. ЧП случилось на участке «Якутское», один человек погиб.