Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM Жители Ленобласти приняли желеобразные объекты в воде Лемболовского озера — одного из популярных мест отдыха в регионе — за сгустки краски.

Водоросли Пресс-служба администрации Ленинградской области

Однако, как выяснили специалисты, за краску в Лемболовском озере люди случайно приняли водоросли. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Естественный процесс подготовки водной флоры к зимовке вызвал вчера беспокойство ленинградцев и гостей региона, отдыхавших на берегу водоёма. Пробы взяты химико-радиометрической лабораторией по заявкам жителей», — говорится в сообщении.