Рязань, 19 сентября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Пост министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области предложено покинуть Вадиму Решетнику. Об этом 19 сентября в социальных сетях сообщил врио губернатора Павел Малков.

(сс) Максим Шанин Здание правительства Рязанской области

Руководитель анонсировал кадровые изменения после инаугурации — не все действующие чиновники продолжат работу в новом составе правительства региона.

«Сегодня предложил покинуть свой пост министру транспорта и автомобильных дорог области Вадиму Решетнику. К сожалению, по разным причинам в этой сфере не выстроена эффективная система управления. Результатом стало назначение непрофильных специалистов на ключевые должности, отсутствие информационной открытости и взаимодействия со СМИ, затянутые графики работ по ключевым дорогам, спорные проектные решения по жизненно важным объектам, отсутствие стратегического видения развития дорожной и транспортной системы региона и другие вопросы», — пояснил Павел Малков.

Церемония вступления в должность избранного губернатора Рязанской области состоится 21 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, Павел Малков победил на выборах главы региона с результатом 84,55% голосов избирателей.