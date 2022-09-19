Москва, 19 сентября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Поддержка агропромышленного комплекса в России оправдала себя и будет продолжена. Об этом 19 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Этот сектор экономики, несмотря на ограничения со стороны недружественных государств, показывает в целом позитивную динамику», — заявил Мишустин.

«Президент обращал внимание на необходимость отрегулировать сложности, возникающие в связи с санкциями. Подписано постановление правительства, которое поможет нашему агробизнесу своевременно проводить расчёты по внешнеторговым контрактам, для чего скорректированы правила предоставления субсидий российским кредитным организациям», — указал он.

По его словам, это позволит отечественному агропрому и дальше успешно пользоваться господдержкой — в том числе по ранее предоставленным льготным инвестиционным займам по ставке до 5%.