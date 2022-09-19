Томск, 19 сентября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Томской области с 19 по 21 сентября введено ограничение движения по трассе Томск — Самусь из-за перевозки негабаритного груза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Администрация Томской области Опорная плита для блока реактора БРЕСТ-ОД-300

В течение трёх суток будет осуществляться доставка опорной плиты для блока реактора БРЕСТ-ОД-300 с причала посёлка Самусь на стройплощадку опытно-демонстрационного энергокомплекса.

«По ходу движения груза будет вводиться временное полное перекрытие движения на отдельных участках автодороги. Для обеспечения безопасности дорожного движения доставку негабаритного груза сопровождают сотрудники ГИБДД», — отметили в администрации.

Автомобилистам рекомендовать соблюдать осторожность и принять во внимание это обстоятельство при расчёте времени в пути.

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