Красноярск, 19 сентября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Арбитражный суд Красноярского края 11 октября 2022 года планирует рассмотреть иск конкурсного управляющего обанкроченного ФГУП «Производственное объединение «Красноярский химический комбинат «Енисей». С Минпромторга России истец требует более 79,8 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Исковое заявление было подано 1 сентября 2022 года. Общая сумма претензий составляет 79 856 926,24 рубля. Речь идёт о взыскании зарплаты сотрудников ФГУП, обеспечивающих содержание ГТС шлаконакопителя, — более 42,072 млн рублей, взыскании общехозяйственных и общепроизводственных расходов на содержание шлаконакопителя — более 35,201 млн рублей и взыскании затрат на водоснабжение — более 2,5 млн рублей.

Третьим лицом в споре участвует Минфин России.

Напомним, банкротом химкомбинат признан 11 лет назад. Свою историю он вёл с 1941 года, но сегодня деятельность актива остановлена. В 2021 году была сделана попытка подобрать подрядчика, который снёс бы порядка 30 зданий и строений на территории «Енисея». Контракт оценивался в 2,1 млрд рублей.