Кострома, 19 сентября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Днём 19 сентября и утром 20 сентября в Костромской области ожидаются грозы с дождём, в районах возможен град. Об этом сообщает Костромской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наталья Диева Непогода над Костромским морем

Осадки будут сопровождаться штормовым ветром с порывами до 20 метров в секунду, что может спровоцировать порыв ЛЭП, падение рекламных щитов, кранов, деревьев.

Туристам и костромичам рекомендуют отказаться от прогулок и не оставлять детей без присмотра, а в случае экстренных ситуаций звонить по номеру 112.