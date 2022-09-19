Бухарест, 19 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В течение последних нескольких месяцев объемы строительства в Румынии снизились в среднем на 7%, что позволяет говорить о кризисе отрасли. Об этом 19 сентября со ссылкой на данные румынского Национального института статистики (INS) сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

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Как утверждают эксперты, подобная тенденция связана с общими экономическими проблемами Румынии, включая инфляцию, отсутствие стабильных инвестиций и сокращение государственной помощи отдельным фирмам.

По некоторым данным, в июле–августе текущего года местные власти выдали около 2200 лицензий на возведение жилых домов, что в 1,2 раза меньше соответствующих показателей этого же периода 2021-го года. Кроме того, снизились темпы создания новых офисных зданий и хозяйственных помещений.

Напомним, ранее Румыния занимала ведущие позиции в Европе по масштабам строительства.