Уфа, 19 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Около 300 человек эвакуировали из торгового центра в Уфе после сообщения о задымлении здания. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Moscow.mchs.ru Пожарные

Сообщается, что днем 19 сентября спасатели получили информацию о том, что в цокольном этаже в ТРК «Иремель» по ул. Менделеева, д. 137 наблюдается задымление.

Отмечается, что огнеборцы были подняты по повышенному рангу пожара. Прибыв на место они установили, что в цокольном этаже здания произошло короткое замыкание без последующего горения в электрощитовой.

Сообщается, что дополнительным силам был дан отбой. Из торгового центра было эвакуировано около 300 человек.