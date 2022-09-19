Москва, 19 сентября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. С певицей Аллой Пугачёвой, вероятно, что-то случилось в Израиле, раз она заявила о желании статьи иноагентом, считает депутат Госдумы Роман Терюшков («Единая Россия»).

Цитата из видео «Вернутся ли в Россию Пугачева и Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)» Алла Пугачёва и Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Как сообщало ИА REGNUM, Пугачёва попросила Минюст зачислить её в реестр иностранных агентов после того, как в этот список попал Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Напомним, артист после начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР выступил с рядом антироссийских высказываний.

«По сути Пугачёва совершила явку с повинной. Надо направить на психиатрическую экспертизу Аллу Борисовну, которая из рук всех руководителей СССР и РФ получала высокие государственные награды, и президент Российской Федерации Владимир Путин ей всегда очень нравился. Значит, в Израиле с ней что-то произошло, возможно, нужна медицинская помощь, она делает несуразные заявления», — отметил Терюшков в своём телеграм-канале.

Депутат считает, что певице требуется принудительная экспертиза с учетом её широкой известности.

«А там будет видно — она прикидывается критиком власти, чтобы защитить зарубежные активы, или правда интеллектуально ослабла на закате лет», — заключил парламентарий.