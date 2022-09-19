Вашингтон, 19 сентября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Власти американского штата Виргиния возвращаются к прежним правилам в отношении посещения студентами-трансгендерами общественных туалетов и раздевалок — теперь они должны будут пользоваться только помещениями для тех людей, к которым они относятся биологически, соответствующее решение принял губернатор штата Гленн Янгкин, сообщает New York Post.

Цитата из к/ф «Девушка из Дании». Реж. Том Хупер. 2015. США, Великобритания Трансгендер

Республиканец отменил изменения, внесенные его предшественником, которые коснулись всего, от посещения туалета до местоимений. В переписанных правилах, которые вступят в силу после 30-дневного периода общественного обсуждения, также говорится, что несовершеннолетних следует называть именами и местоимениями, указанными в их официальных документах, если только родитель не даст согласия на что-то другое.

«Типовая политика 2022 года в отношении конфиденциальности, достоинства и уважения ко всем учащимся и родителям в государственных школах Виргинии» была опубликована в пятницу, 16 сентября, министерством образования штата. Это отход от политики предшественника Янгкина.

Новые правила противоречат изменениям, вступившим в силу в прошлом году, которые позволили детям использовать имена, местоимения и туалеты, соответствующие их гендерной идентичности, и призвали школы решать в каждом конкретном случае, следует ли делиться информацией о гендерной идентичности ученика с его родителями.