Элиста, 19 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Элисте прокуратура выявила нарушения при утилизации медицинских отходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 19 сентября.

Александр Погожев ИА REGNUM Взвешивание контейнера с отходами

Основание для проверки послужили видеокадры, снятые очевидцем неподалёку от городской поликлиники. В ходе инспекции выяснилось, что в один из мусорных контейнеров у жилого дома в 1 микрорайоне Элисты был выброшен пакет с опасными медицинскими отходами.

​Медицинская организация не обеспечила соблюдение специального порядка обращения с медицинскими отходами и их утилизации, в связи с чем в адрес главного врача городской поликлиники внесено представление об устранении нарушений.