Иркутск, 19 сентября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. ГУ МВД по Иркутской области 19 сентября известили о фактах мошенничеств, в котором злоумышленники представляются работниками сайта государственных услуг, а также представителями различных ведомств и организаций.

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Такому обману подвергся один из жителей областного центра. Мужчине позвонила незнакомка и представились администратором единого портала государственных и муниципальных услуг. В телефонном разговоре женщина сообщила о том, что злоумышленники якобы пытаются получить доступ к его личному кабинету на сайте. Для пресечения выдуманных противоправных действий, собеседница предложила сменить логин и пароль доступа.

Через некоторое время гражданину поступил звонок от мужчины, который представился уже сотрудником правоохранительных органов. При этом, чтобы завладеть доверием 52-летнего иркутянина, собеседник отправил фотографию удостоверения, что настоящий сотрудник не делает. Кроме того, на снимке «майор Валерий» был изображен с погонами сержанта.

Выполнив все инструкций лжеправоохранителя и позвонившего сразу после него «сотрудника банка», доверчивый иркутянин перевел свои сбережения на «безопасный счет», продиктованный мошенниками. В результате этих действий мужчина лишился миллиона рублей.

По данному факту следственными органами отдела полиции №9 городского управления полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Как сообщало ИА REGNUM, пенсионерка из Шелехова потеряла более миллиона рублей, доверившись «сотрудникам правоохранительных органов».

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