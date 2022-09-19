Майами, США, 19 сентября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Американская исполнительница Леди Гага (Стефани Джерманотта) была вынуждена прервать свой концерт в Майами (США) из-за погодных условий. Об этом 19 сообщил Variety.

Victoria's Secret Леди Гага

Как отмечает издание, причиной преждевременного окончания концерта стала молния, которая, по словам певицы, «ударяла слишком близко к земле». «Мне очень жаль, что мы не сможем завершить шоу, но я не хочу подвергать вашу жизнь и жизнь моей команды опасности», — объяснила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Леди Гага сыграет в продолжении фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. Она исполнит роль Харли Квин.