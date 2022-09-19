Кишинёв, 19 сентября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Сотни граждан Молдавии в рамках акции протеста провели ночь в палаточном городке, названном «Город перемен». Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба партии «Шор».

Партия «Шор» Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве

Отмечается, что, несмотря на препятствия со стороны полиции, активисты смогли установить 120 палаток. Они собираются протестовать, пока в отставку не уйдут президент Молдавии Майя Санду и правительство её партии «Действие и солидарность» (ПДС).

По данным пресс-службы, прошлой ночью в палаточный город приходили депутаты парламента республики от «Шос». Политики пообщались с участниками акции.

«На вопрос, почему они решили продолжить акцию протеста на улице, граждане заявили, что больше не могут терпеть издевательства правительства ПДС во главе с президентом страны Майей Санду, которая не имеет никакого отношения к лишениям и нищете, с которым пришлось столкнуться народ», — сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что сотрудники полиции не пропустили машину с одеялами для протестующих. Кроме того, правоохранителей обвинили в попытках отобрать палатки у протестующих.