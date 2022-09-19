Посёлок городского типа Батагай, Якутия, 19 сентября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Со второго этажа выпал ребёнок в якутском посёлке Батагай в Верхоянском районе. Пятилетняя девочка осталась дома без взрослых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Балконы

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В квартире находились девочка и её четырёхлетняя сестра. В результате падения здоровью ребёнка был причинён тяжкий вред, девочка госпитализирована. Семья, в которой воспитывались сёстры, состоит на учёте в органах опеки. Младшая дочь после инцидента изъята в детское учреждение.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, надлежащему исполнению родительских обязанностей и другим вопросам», — подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, доследственная проверка проводится в Белогорске Амурской области по факту падения 4-летнего мальчика с балкона второго этажа. Ребёнка оставила без присмотра его мать.